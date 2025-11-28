Эксперт: Уэббер мне сказал, что зимой будут серьёзные переговоры. Пиастри может уйти

Эксперт и журналист Михаэль Шмидт поделился мнением о ситуации вокруг пилота «Макларена» Оскара Пиастри, отметив, что гонщик уже настроен серьёзно обсудить своё будущее с командой после завершения сезона.

«У него складывается ощущение, что дальше это уже не сработает. Слишком многое было против него. Конечно, сейчас играет роль психологический фактор. Он несколько потерял уверенность в себе, потому что многое идёт не так. Иногда это просто невезение, но иногда приходится прямо говорить, что ему не хватает темпа по сравнению с Норрисом.

Никто не может это объяснить, потому что в первой половине сезона до Зандворта такого не было — тогда он явно опережал соперников в квалификации. Сейчас я вижу, что он сильно сомневается во многих вещах. Он потерял доверие к команде, и Марк Уэббер сказал мне, что зимой предстоят серьёзные переговоры. Они больше не хотят мириться с этим в следующем году. Посмотрим, чем это обернётся. Если эта проблема не будет решена, Пиастри может сменить команду в 2027 году, хотя его контракт с «Маклареном» действует до 2028 года», — сказал Шмидт на канале ams.F1 в YouTube.

