Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эксперт: Уэббер мне сказал, что зимой будут серьёзные переговоры. Пиастри может уйти

Эксперт: Уэббер мне сказал, что зимой будут серьёзные переговоры. Пиастри может уйти
Аудио-версия:
Комментарии

Эксперт и журналист Михаэль Шмидт поделился мнением о ситуации вокруг пилота «Макларена» Оскара Пиастри, отметив, что гонщик уже настроен серьёзно обсудить своё будущее с командой после завершения сезона.

«У него складывается ощущение, что дальше это уже не сработает. Слишком многое было против него. Конечно, сейчас играет роль психологический фактор. Он несколько потерял уверенность в себе, потому что многое идёт не так. Иногда это просто невезение, но иногда приходится прямо говорить, что ему не хватает темпа по сравнению с Норрисом.

Никто не может это объяснить, потому что в первой половине сезона до Зандворта такого не было — тогда он явно опережал соперников в квалификации. Сейчас я вижу, что он сильно сомневается во многих вещах. Он потерял доверие к команде, и Марк Уэббер сказал мне, что зимой предстоят серьёзные переговоры. Они больше не хотят мириться с этим в следующем году. Посмотрим, чем это обернётся. Если эта проблема не будет решена, Пиастри может сменить команду в 2027 году, хотя его контракт с «Маклареном» действует до 2028 года», — сказал Шмидт на канале ams.F1 в YouTube.

Материалы по теме
Ферстаппен: будь у нас такой же болид, как у «Макларена», чемпионат давно бы завершился

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android