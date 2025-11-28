ФИА раскрыла пять эпизодов, которые больше всего волновали гонщиков при обсуждении правил

В четверг, 27 ноября, Международная автомобильная федерация (ФИА) провела третью ежегодную встречу с председателями стюардов Формулы 1 и гонщиками, на которой обсудили стандарты пилотирования и применение правил. Основное внимание было уделено пяти эпизодам сезона-2025, вызвавшим наибольшее количество вопросов у гонщиков.

Как отмечает пресс-служба ФИА, при обсуждении правил больше всего пилотов волновали следующие моменты, случившиеся по ходу сезона:

Оскар Пиастри — Андреа Кими Антонелли (Гран-при Бразилии): обгон по внутренней траектории;

Карлос Сайнс — Оливер Берман (Гран-при Италии): обгон по внешней траектории;

Сайнс — Лиам Лоусон (Гран-при Нидерландов): применение правил в поворотах с большим радиусом;

Ландо Норрис — Шарль Леклер (Гран-при США): лимиты трассы и за счёт предупреждений;

Макс Ферстаппен — Леклер (Гран-при Мексики): выход за пределы трассы и получение преимущества.

Гонщики обсудили главные вопросы: соблюдение жёлтых флагов, проведение слушаний после гонки при отсутствии полной информации в реальном времени и важность присутствия опытного стюарда в каждом составе. По итогам встречи ФИА отметила, что предложения пилотов будут учтены при дальнейшем уточнении Руководства по стандартам вождения (DSG).

Главные новости дня: