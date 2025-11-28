ФИА не будет менять правила борьбы гонщиков на последних двух Гран-при сезона Ф-1

Международная автомобильная федерация (ФИА) провела ежегодную встречу с председателями комиссии стюардов для обсуждения вопросов судейства в Формуле-1, сообщает пресс-служба организации.
В рамках встречи были обсуждены стандарты пилотирования, назначение штрафов и прозрачность применения действующих правил.
Центральной темой стало обсуждение, в связи с запросом пилотов, правил обгона и защиты на трассе. Также были подняты вопросы:
— более строгого соблюдения правил при жёлтых флагах;
— проведения обязательных слушаний после гонки;
— обязательного наличия опытного пилота-стюарда в каждой комиссии;
— уточнения работы синих флагов.
Сообщается, что изменений в правила работы стюардов на оставшихся двух Гран-при сезона не будет.