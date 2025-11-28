Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

ФИА не будет менять правила борьбы гонщиков на последних двух Гран-при сезона Ф-1

Международная автомобильная федерация (ФИА) провела ежегодную встречу с председателями комиссии стюардов для обсуждения вопросов судейства в Формуле-1, сообщает пресс-служба организации.

В рамках встречи были обсуждены стандарты пилотирования, назначение штрафов и прозрачность применения действующих правил.

Центральной темой стало обсуждение, в связи с запросом пилотов, правил обгона и защиты на трассе. Также были подняты вопросы:

— более строгого соблюдения правил при жёлтых флагах;

— проведения обязательных слушаний после гонки;

— обязательного наличия опытного пилота-стюарда в каждой комиссии;

— уточнения работы синих флагов.

Сообщается, что изменений в правила работы стюардов на оставшихся двух Гран-при сезона не будет.