«Мы знаем правду». Зак Браун ответил, как Норрис и Пиастри относятся друг к другу

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун ответил на вопрос по поводу отношения команды к гонщикам Оскару Пиастри и Ландо Норрису, назвав слухи о фаворитизме в пользу кого-нибудь одного нелепыми.

«Мы слышим много разных нелепых вещей. С одной стороны, это расстраивает, потому что люди плохо проинформированы. Трудно это доказать. Но мы знаем правду, Оскар знает, Ландо знает, команда знает.

Они оба дружелюбны. Я бы не сказал, что они общаются вне работы, но они очень уважительно относятся друг к другу. Я ни разу не видел напряжения между ними. Если у них и появляются какие-то претензии, то адресованы они Андреа или мне — но никогда друг другу», — сказал Браун в подкасте The Sports Agents.

