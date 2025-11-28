«100%». Браун прояснил статус Норриса и Пиастри в «Макларене»

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун заявил, что гонщики Оскар Пиастри и Ландо Норрис имеют в команде абсолютно равный статус. По его словам, в коллективе нет и не может быть заранее определённого второго номера.

«100%. Если бы у нас были два гонщика и один из них явно был бы номером два, то это должно было бы проявиться само. Мы намеренно подписали двух пилотов с равными возможностями. «Макларен» всегда придерживался такого подхода. Это часть нашей ДНК», – сказал Браун в подкасте The Sports Agents.

Ранее Зак ответил, как Норрис и Пиастри относятся друг к другу.

Кларксон посмеялся над неуклюжим управлением Пиастри трактором: