Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эдриан Ньюи посетит Гран-при Катара — GPblog

Эдриан Ньюи посетит Гран-при Катара — GPblog
Комментарии

Британский специалист Эдриан Ньюи, который, как стало известно ранее, станет руководителем «Астон Мартин» в 2026 году, посетит предстоящий Гран-при Катара, сообщает издание GPblog.

По информации ресурса, поездка будет носить ознакомительный характер, ранее в таком же формате Ньюи посещал этапы в Монако и Сильверстоуне. Исполняющим обязанности главы команды будет Майк Крак.

Ранее издание Marca сообщило, что Ньюи не возьмёт на себя полную нагрузку в качестве главы «Астон Мартин» и не будет присутствовать на всех этапах в 2026 году, чтобы сосредоточиться на разработке машины.

Материалы по теме
Названы важные детали назначения Эдриана Ньюи на пост босса «Астон Мартин»

Самые именитые команды Формулы-1

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android