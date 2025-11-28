Эдриан Ньюи посетит Гран-при Катара — GPblog

Британский специалист Эдриан Ньюи, который, как стало известно ранее, станет руководителем «Астон Мартин» в 2026 году, посетит предстоящий Гран-при Катара, сообщает издание GPblog.

По информации ресурса, поездка будет носить ознакомительный характер, ранее в таком же формате Ньюи посещал этапы в Монако и Сильверстоуне. Исполняющим обязанности главы команды будет Майк Крак.

Ранее издание Marca сообщило, что Ньюи не возьмёт на себя полную нагрузку в качестве главы «Астон Мартин» и не будет присутствовать на всех этапах в 2026 году, чтобы сосредоточиться на разработке машины.

Материалы по теме Названы важные детали назначения Эдриана Ньюи на пост босса «Астон Мартин»

Самые именитые команды Формулы-1