В Сети предположили, что Фернандо Алонсо в скором времени станет отцом

В Сети предположили, что Фернандо Алонсо в скором времени станет отцом
Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо в скором времени может стать отцом. Соответствующие публикации вышли у ряда порталов в социальных сетях.

Сперва паблик f1gossippofficial опубликовал пост, где говорилось, что один из гонщиков в скором времени станет папой.

«Согласно некоторым слухам из паддока, один из пилотов станет отцом. Говорят, его девушка беременна и предпочла не афишировать это; она публичная персона, но всегда держит свою семью подальше от внимания СМИ!» — говорится в сообщении портала.

Позже портал automundialmx указал, что отцом должен стать Фернандо: «Внимание! Всё, похоже, указывает на то, что следующим папой в паддоке станет Фернандо Алонсо. Говорят, что Мелисса на шестом месяце беременности, и это совпадает со временем, когда она ушла из DAZN. Наши поздравления обоим!»

