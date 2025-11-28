Леклер: выходил на сезон с большими надеждами, но всё сложилось иначе

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер признался, что нынешний сезон не совпал с его ожиданиями.

«Это был особенно сложный сезон, поскольку во второй половине прошлого года мы набрали ход, кажется, я был пилотом, набравшим наибольшее число очков. На первую половину этого сезона я выходил с большими надеждами, но всё сложилось иначе, чем я хотел. Так прошёл этот год, но это не лишает меня мотивации. Сезон получился тяжёлым, но я по-прежнему пытаюсь добиться чего-то особенного», — приводит слова Леклера официальный сайт Формулы-1.

Ранее прошёл слух, что Леклер может перейти в «Астон Мартин».

Леклер и Джовинацци протестировали новый суперкар Ferrari