Ферстаппен — о штрафе на Гран-при Испании: не скажу, что упустил титул в тот момент

Четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен вспомнил о скандальном штрафе за намеренное столкновение с британцем Джорджем Расселом из «Мерседеса» на Гран-при Испании.

«Очевидно, это момент, о котором вы вспоминаете, это не было хорошо. Однако это не тот момент, когда скажу, упустив чемпионство в конце сезона: «Я упустил титул тогда». Потому что проиграли из-за общего выступления. Мы всё ещё в строю, потому что добивались максимума, либо превосходили себя.

Если победы не будет, это не изменит мою жизнь. Отлично, если я выиграю ещё один титул, но нужно быть реалистами», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба Формулы-1.