Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен — о штрафе на Гран-при Испании: не скажу, что упустил титул в тот момент

Ферстаппен — о штрафе на Гран-при Испании: не скажу, что упустил титул в тот момент
Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен вспомнил о скандальном штрафе за намеренное столкновение с британцем Джорджем Расселом из «Мерседеса» на Гран-при Испании.

«Очевидно, это момент, о котором вы вспоминаете, это не было хорошо. Однако это не тот момент, когда скажу, упустив чемпионство в конце сезона: «Я упустил титул тогда». Потому что проиграли из-за общего выступления. Мы всё ещё в строю, потому что добивались максимума, либо превосходили себя.

Если победы не будет, это не изменит мою жизнь. Отлично, если я выиграю ещё один титул, но нужно быть реалистами», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба Формулы-1.

Материалы по теме
Йос Ферстаппен прокомментировал дисквалификацию Норриса и Пиастри в Лас-Вегасе
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android