«Стабильнее пилотов «Макларена». Штайнер назвал гонщика, который мог бы выиграть титул Ф-1

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер ответил на вопрос по поводу гонщика «Феррари» Шарля Леклера.

«Если бы команда полностью его поддерживала, у него был бы шанс выиграть титул. Он выглядит более стабильным, чем оба гонщика «Макларена». Возможность бороться за чемпионат без полной поддержки команды могла отразиться на его уверенности. Думаю, при идеальных условиях Шарль мог бы это сделать», — приводит слова Штайнера F1oversteer со ссылкой на его выступление в подкасте The Red Flags.

