Фурмо лидирует после третьего дня Ралли Саудовской Аравии, Рованперя опередил Ожье

В пятницу, 28 ноября, завершился третий день заключительного этапа сезона-2025 WRC Ралли Саудовской Аравии. Лидером по итогу 14 специальных участков является французский гонщик Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT). Второе место занимает Мартиньш Сеск из M-Sport Ford WRT, третье место остаётся за Тьерри Нёвилем (Hyundai Shell Mobis WRT).
Лидер чемпионата мира, восьмикратный обладатель титула Себастьен Ожье из Toyota GAZOO Racing WRT после 14 СУ занимает шестое место в общем зачёте. Калле Рованперя идёт на пятой позиции, Эльфин Эванс после проблем располагается на восьмой строчке.
WRC. Ралли Саудовской Аравии. Результаты третьего дня
1. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) — 2:43.17,7.
2. Мартиньш Сеск (M-Sport Ford WRT) +2.4.
3. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +5.8.
4. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRT) +43.9.
5. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRT) +1:15.0.
6. Себастьен Ожье (Toyota Gazoo Racing WRT2) +1:15.2.
7. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) +1:37.2.
8. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) +3:55.0.
9. Грегуар Мюнстер (M-Sport Ford WRT) +6:15.8.
10. Оливер Сольберг (Toyota GR Yaris Rally2) +7:29.1.