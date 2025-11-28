Пиастри — лучший в единственной тренировке Гран-при Катара, Норрис — 2-й, Ферстаппен — 6-й
Поделиться
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри стал лучшим по итогам единственной тренировки Гран-при Катара. Вторым по итогам сессии стал его напарник, лидер чемпионата мира Ландо Норрис, третье место осталось за пилотом «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.
Четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» по итогам сессии стал шестым, семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон показал 12-й результат.
Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Свободная практика 1
28 ноября 2025, пятница. 16:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:20.924
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.058
3
Фернандо Алонсо
Aston Martin
+0.386
Формула-1. Гран-при Катара. Тренировка
Результаты готовятся…
Материалы по теме
Комментарии
- 28 ноября 2025
-
17:36
-
17:08
-
16:51
-
16:03
-
16:01
-
16:00
-
15:47
-
14:58
-
14:34
-
14:20
-
13:43
-
13:13
-
12:45
-
12:00
-
11:35
-
11:20
-
11:00
-
10:18
-
09:39
-
00:57
-
00:43
- 27 ноября 2025
-
23:45
-
23:21
-
22:26
-
22:22
-
21:43
-
21:24
-
20:33
-
20:11
-
19:27
-
19:10
-
18:20
-
17:40
-
17:23
-
16:51