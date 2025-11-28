Пиастри — лучший в единственной тренировке Гран-при Катара, Норрис — 2-й, Ферстаппен — 6-й

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри стал лучшим по итогам единственной тренировки Гран-при Катара. Вторым по итогам сессии стал его напарник, лидер чемпионата мира Ландо Норрис, третье место осталось за пилотом «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

Четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» по итогам сессии стал шестым, семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон показал 12-й результат.

Формула-1. Гран-при Катара. Тренировка

Результаты готовятся…