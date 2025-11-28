Ферстаппен высказался о назначении Ньюи на пост руководителя «Астон Мартин»

Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о решении «Астон Мартин» назначить Эдриана Ньюи на пост руководителя команды.

«Сейчас мы всё чаще видим, как руководителями команд становятся люди, являющиеся техническими специалистами. Думаю, в «Астон Мартин» решили» пойти тем же путём. Конечно, вам лучше спросить их о причинах такого выбора. Но мне эта теория кажется логичным объяснением. И я рад это видеть. Не знаю, насколько это повлияет на работу Ньюи над разработкой болида, но уверен, он справится.

Удивлён ли я? Мы с Эдрианом никогда не обсуждали подобные вещи. В «Ред Булл» никогда не возникало такого варианта, даже не знаю, были ли у него и тогда подобные амбиции. Но в любом случае за него рад», — приводит слова Ферстаппена Autosport.