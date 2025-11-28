Инженер Цуноды сообщил Юки о Боттасе позади него. Японец и сам Валттери отреагировали

Гоночный инженер пилота «Ред Булл» Юки Цуноды Эрнесто Десидерио во время первой и единственной тренировки Гран-при Катара неожиданно сообщил своему пилоту о приближающемся позади по трассе будущем гонщике «Кадиллака» Валттери Боттасе.

«Боттас позади, Боттас приближается позади», — сообщил инженер Цуноде.

«Не знал, что Боттас гоняется, дружище», — ответил инженеру Цунода.

«Понял тебя», — ответил Десидерио.

Напомним, Боттас в нынешнем сезоне занимает позицию резервного пилота команды «Мерседес», а вернётся в Формулу-1 в следующем сезоне в команде «Кадиллак».

При этом сам Боттас присутствовал в паддоке в боксах немецкой команды и отреагировал на слова инженера удивлённым выражением лица, что попало в камеры телетрансляции.