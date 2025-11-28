Скидки
Шарль Леклер отреагировал на слух о переходе в «Астон Мартин»

Шарль Леклер отреагировал на слух о переходе в «Астон Мартин»
Пилот итальянской команды Формулы-1 «Феррари» Шарль Леклер высказался о слухах о возможном уходе в «Астон Мартин».

«Когда вы переживаете трудные времена, у «Феррари» та же ситуация, слухов, конечно, становится гораздо больше. Но, как я всегда говорил, люблю эту команду. Важно, чтобы слухи не мешали нашей работе, и этого не происходит.

Именно это меня радует: мы очень сплочены и полны решимости изменить сложившуюся ситуацию. Очень надеюсь, что у нас будет особенный уикенд, хотя я и говорю об этом уже давно. Но мы стараемся, в том числе и пресечь эти слухи», — приводит слова Леклера Sky Sport Italia.

