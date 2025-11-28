Ферстаппен не исключил, что уйдёт из Ф-1, если ему не понравится новый регламент

Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о возможном завершении карьеры.

«Мой контракт рассчитан до 2028 года, но всё моё дальнейшее будущее зависит от новых правил 2026 года и того, насколько они окажутся интересными. Если пилотировать новые машины будет неинтересно, не вижу себя в гонках. У меня нет цели выиграть семь титулов. По контракту осталось три сезона, так что что такой результат возможен, но точно не буду стремиться стать семикратным чемпионом, прежде чем уйти из спорта. Я легко могу уйти завтра.

У меня есть и другие интересы в жизни, другие гоночные серии, хочу проводить больше времени с семьёй и жить по собственному графику. И понимаю, если закрою эту главу, она точно будет закрыта. Не допускаю, что после ухода снова вернусь. Если остановлюсь, то остановлюсь», — приводит слова Ферстаппена PA.