Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен не исключил, что уйдёт из Ф-1, если ему не понравится новый регламент

Ферстаппен не исключил, что уйдёт из Ф-1, если ему не понравится новый регламент
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о возможном завершении карьеры.

«Мой контракт рассчитан до 2028 года, но всё моё дальнейшее будущее зависит от новых правил 2026 года и того, насколько они окажутся интересными. Если пилотировать новые машины будет неинтересно, не вижу себя в гонках. У меня нет цели выиграть семь титулов. По контракту осталось три сезона, так что что такой результат возможен, но точно не буду стремиться стать семикратным чемпионом, прежде чем уйти из спорта. Я легко могу уйти завтра.

У меня есть и другие интересы в жизни, другие гоночные серии, хочу проводить больше времени с семьёй и жить по собственному графику. И понимаю, если закрою эту главу, она точно будет закрыта. Не допускаю, что после ухода снова вернусь. Если остановлюсь, то остановлюсь», — приводит слова Ферстаппена PA.

Материалы по теме
4 ошибки и проблемы Ферстаппена, без которых Макс уже лидировал бы в чемпионате мира
4 ошибки и проблемы Ферстаппена, без которых Макс уже лидировал бы в чемпионате мира
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android