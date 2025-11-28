Скидки
Гёте выиграл квалификацию Формулы-2 в Катаре, Форнароли — второй

Завершилась квалификация Гран-при Катара Формулы-2. Поул завоевал немецкий гонщик Оливер Гёте, представляющий «МП Моторспорт». Второй результат остался за Леонардо Форнароли из «Инвикты», третьим стал француз Виктор Мартинс «АРТ».

Формула-2. Квалификация. Катар:

1. Оливер Гёте (MP Motorsport) — 1:28.779.
2. Леонардо Форнароли (Invicta Virtuosi Racing) +0.0.
3. Виктор Мартинс (ART Grand Prix) +0.1.
4. Роман Станек (Invicta Virtuosi Racing) +0.2.
5. Алекс Данн (Rodin Motorsport) +0.3.
6. Себастьян Монтойя (Prema Racing) +0.6.
7. Никола Цолов (Campos Racing) +0.6.
8. Рафаэль Вильягомес (Van Amesfoort Racing) +0.6.
9. Джошуа Дюрксен (AIX Racing) +0.6.
10. Рихард Версхор (MP Motorsport) +0.6.

