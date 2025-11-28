Хэмилтон вылетел по итогам первого сегмента спринт-квалификации Гран-при Катара
В эти минуты в Лусаиле (Катар) проходит спринт-квалификация Гран-при Катара. По итогам первого сегмента квалификации лишь на 18-й позиции остался семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.
«Машина не может ехать быстрее», — сказал Хэмилтон после завершения квалификации по радио.
«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию спринт-квалификации Гран-при Катара.
Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Спринт-квалификация
28 ноября 2025, пятница. 20:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:20.055
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.032
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.230
На данный момент в чемпионате лидирует гонщик «Макларена» Ландо Норрис, набравший 390 очков. На втором месте его товарищ по команде Оскар Пиастри с 366 очками. Тройку лидеров замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого также 366 очков.
