Хэмилтон вылетел по итогам первого сегмента спринт-квалификации Гран-при Катара

В эти минуты в Лусаиле (Катар) проходит спринт-квалификация Гран-при Катара. По итогам первого сегмента квалификации лишь на 18-й позиции остался семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

«Машина не может ехать быстрее», — сказал Хэмилтон после завершения квалификации по радио.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию спринт-квалификации Гран-при Катара.

На данный момент в чемпионате лидирует гонщик «Макларена» Ландо Норрис, набравший 390 очков. На втором месте его товарищ по команде Оскар Пиастри с 366 очками. Тройку лидеров замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого также 366 очков.