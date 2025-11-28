Леклер: мне трудно проводить время, давая советы Хэмилтону

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался, может ли он оказать помощь своему напарнику, семикратному чемпиону мира в адаптации к машине итальянской команды.

«Мне трудно проводить время, давая какие-то советы Льюису, который добился намного большего, чем я сам. У меня нет какого-то совета для него. Очевидно, это долгий процесс…

Знаете, даже не помню, каково это — приходить в новую команду. Я в «Феррари» восемь лет, всё кажется очень естественным. А для Льюиса всё новое даже спустя год. Совершенно другие процессы, подходы к работе — всё это требует времени, чтобы привыкнуть», — приводит слова Шарля Леклера GPBlog.