«План есть, но пока не окончательный». В «Рейсинг Буллз» высказались о составе на 2026 год

Руководитель «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн высказался о принятии решения о составе команды на сезон-2026.

«У меня есть идея, но на самом деле она всё ещё не утверждена. Какой-то план у нас есть, но пока не окончательный», — приводит слова Алана Пермейна Sky Sports.

Ожидается, что борьбу за место в команде в настоящий момент ведут Юки Цунода и Лиам Лоусон. Цунода перешёл в «Ред Булл» из «Рейсинг Буллз» в 2025 году перед Гран-при Японии, который состоялся с 4 по 6 апреля. В австрийской команде он заменил именно Лоусона, который, в свою очередь, отправился в «Рейсинг Буллз».

Ранее сообщалось, что решение может быть принято уже после окончания сезона.