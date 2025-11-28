Пиастри выиграл спринт-квалификацию Гран-при Катара, Норрис — третий, Ферстаппен — шестой

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри одержал победу в спринт-квалификации Гран-при Катара. Вторым по итогам сессии стал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, третьим – напарник Пиастри, лидер чемпионата Ландо Норрис.
Четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» остался шестым. Семикратный чемпион мира и напарник Леклера Льюис Хэмилтон стал 18-м.
Формула-1. Гран-при Катара. Спринт-квалификация
1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:20.055.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.032.
3. Ландо Норрис («Макларен») +0.230.
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.395.
5. Юки Цунода («Ред Булл») +0.464.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.473.
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.477.
8. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.487.
9. Шарль Леклер («Феррари») +0.567.
10. Алекс Албон («Уильямс») +0.733.
После второго сегмента выбыли:
11. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 1:09.811.
12. Оливер Берман («Хаас») — 1:09.813.
13. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:09.852.
14. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:09.923.
15. Эстебан Окон («Хаас») — 1:09.946.
После первого сегмента выбыли:
16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:21.807.
17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:21.851.
18. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:22.043.
19. Пьер Гасли («Альпин») — 1:22.112.
20. Франко Колапинто («Альпин») — 1:22.364.