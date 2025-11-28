«Непревзойдённый гонщик». Ньюи — о четвёртом месте Алонсо в спринт-квалификации

Будущий руководитель команды «Астон Мартин» Эдриан Ньюи высказался о двукратном чемпионе мира Фернандо Алонсо после его четвёртой позиции в спринт-квалификации Гран-при Катара.

«Он непревзойденный гонщик. Трасса подходит машине, нам удалось её настроить, а он сделал всё остальное. Думаю, мы будем рады, если он сможет удержать четвёртое место», — приводит слова Ньюи Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Катара. Спринт-квалификация

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:20.055.

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.032.

3. Ландо Норрис («Макларен») +0.230.

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.395.

5. Юки Цунода («Ред Булл») +0.464.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.473.

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.477.

8. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.487.

9. Шарль Леклер («Феррари») +0.567.

10. Алекс Албон («Уильямс») +0.733.

После второго сегмента выбыли:

11. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 1:09.811.

12. Оливер Берман («Хаас») — 1:09.813.

13. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:09.852.

14. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:09.923.

15. Эстебан Окон («Хаас») — 1:09.946.

После первого сегмента выбыли:

16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:21.807.

17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:21.851.

18. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:22.043.

19. Пьер Гасли («Альпин») — 1:22.112.

20. Франко Колапинто («Альпин») — 1:22.364.