Пиастри прокомментировал победу в спринт-квалификации Гран-при Катара

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал поул-позицию в спринт-квалификации Гран-при Катара.

«День выдался хорошим, что, конечно, приятно. Всё получилось с самого начала, спасибо команде. Пока что эти выходные складываются удачно. Есть несколько вещей, которые нужно привести в порядок, что приятно отметить, учитывая поул-позицию. Это всего лишь спринтерская поул-позиция, но её приятно получить.

Во время спринтерскихз уикендов сложно понять, полностью ли ты контролируешь ситуацию, но весь день мы чувствовали себя хорошо, перед квалификацией внесли необходимые коррективы. Темп сохранялся весь день», — приводит слова Пиастри Sky Sports.