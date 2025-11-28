Пиастри прокомментировал победу в спринт-квалификации Гран-при Катара
Поделиться
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал поул-позицию в спринт-квалификации Гран-при Катара.
Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Спринт-квалификация
28 ноября 2025, пятница. 20:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:20.055
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.032
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.230
«День выдался хорошим, что, конечно, приятно. Всё получилось с самого начала, спасибо команде. Пока что эти выходные складываются удачно. Есть несколько вещей, которые нужно привести в порядок, что приятно отметить, учитывая поул-позицию. Это всего лишь спринтерская поул-позиция, но её приятно получить.
Во время спринтерскихз уикендов сложно понять, полностью ли ты контролируешь ситуацию, но весь день мы чувствовали себя хорошо, перед квалификацией внесли необходимые коррективы. Темп сохранялся весь день», — приводит слова Пиастри Sky Sports.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 ноября 2025
-
22:01
-
21:58
-
21:20
-
20:58
-
20:52
-
20:48
-
20:02
-
19:54
-
19:46
-
18:57
-
18:45
-
17:36
-
17:08
-
16:51
-
16:03
-
16:01
-
16:00
-
15:47
-
14:58
-
14:34
-
14:20
-
13:43
-
13:13
-
12:45
-
12:00
-
11:35
-
11:20
-
11:00
-
10:18
-
09:39
-
00:57
-
00:43
- 27 ноября 2025
-
23:45
-
23:21
-
22:26