Пиастри прокомментировал победу в спринт-квалификации Гран-при Катара

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал поул-позицию в спринт-квалификации Гран-при Катара.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Спринт-квалификация
28 ноября 2025, пятница. 20:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:20.055
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.032
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.230

«День выдался хорошим, что, конечно, приятно. Всё получилось с самого начала, спасибо команде. Пока что эти выходные складываются удачно. Есть несколько вещей, которые нужно привести в порядок, что приятно отметить, учитывая поул-позицию. Это всего лишь спринтерская поул-позиция, но её приятно получить.

Во время спринтерскихз уикендов сложно понять, полностью ли ты контролируешь ситуацию, но весь день мы чувствовали себя хорошо, перед квалификацией внесли необходимые коррективы. Темп сохранялся весь день», — приводит слова Пиастри Sky Sports.

Пиастри вдруг вернулся! У Оскара поул в спринте, а Ферстаппен лишь шестой позади Цуноды
