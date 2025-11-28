Экс-пилот Формулы-1 арестован по обвинению в мошенничестве и хищении — Bild

Бывший гонщик Формулы-1 Адриан Сутиль был арестован в ходе международной операции по обвинению в мошенничестве и хищении. Об этом сообщает издание Bild.

Более подробной информации по делу пока не сообщается.

Адриан выступал в Формуле-1 с 2007 по 2014 год, защищая цвета таких команд, как «Спайкер», «Форс Индия» и «Заубер».

Это не первый раз, когда Сутиль сталкивается с проблемами с законом. В 2011 году Адриан стал участником нашумевшего инцидента в шанхайском ночном клубе, где он ранил руководителя команды «Лотус» Эрика Люкса. Сутиль был признан виновным в нанесении тяжких телесных повреждений и приговорён к 18 месяцам лишения свободы условно и штрафу. Это дело временно вынудило его покинуть Формулу-1.