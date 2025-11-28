Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Лучшее, на что могу рассчитывать». Норрис оценил свои шансы на победу в спринте в Катаре

«Лучшее, на что могу рассчитывать». Норрис оценил свои шансы на победу в спринте в Катаре
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал итоги спринт-квалификации Гран-при Катара, которую он закончил на третьей позиции.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Спринт-квалификация
28 ноября 2025, пятница. 20:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:20.055
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.032
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.230

«Темп был, но я допустил ошибку в последнем повороте. Просто не собрался с силами. Было бы глупо не попытаться победить, но обогнать невозможно, поэтому думаю, скорее всего, финиширую третьим. Обойти Джорджа Рассела на стартовой прямой — это, пожалуй, лучшее, на что я могу надеяться», — приводит слова Ландо Норриса Sky Sports.

Напомним, победу по итогам спринт-квалификации одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, компанию на первом ряду в завтрашнем спринте ему составит пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

Материалы по теме
Пиастри вдруг вернулся! У Оскара поул в спринте, а Ферстаппен лишь шестой позади Цуноды
Пиастри вдруг вернулся! У Оскара поул в спринте, а Ферстаппен лишь шестой позади Цуноды
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android