«Лучшее, на что могу рассчитывать». Норрис оценил свои шансы на победу в спринте в Катаре
Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал итоги спринт-квалификации Гран-при Катара, которую он закончил на третьей позиции.
Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Спринт-квалификация
28 ноября 2025, пятница. 20:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:20.055
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.032
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.230
«Темп был, но я допустил ошибку в последнем повороте. Просто не собрался с силами. Было бы глупо не попытаться победить, но обогнать невозможно, поэтому думаю, скорее всего, финиширую третьим. Обойти Джорджа Рассела на стартовой прямой — это, пожалуй, лучшее, на что я могу надеяться», — приводит слова Ландо Норриса Sky Sports.
Напомним, победу по итогам спринт-квалификации одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, компанию на первом ряду в завтрашнем спринте ему составит пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.
