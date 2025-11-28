«Лучшее, на что могу рассчитывать». Норрис оценил свои шансы на победу в спринте в Катаре

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал итоги спринт-квалификации Гран-при Катара, которую он закончил на третьей позиции.

«Темп был, но я допустил ошибку в последнем повороте. Просто не собрался с силами. Было бы глупо не попытаться победить, но обогнать невозможно, поэтому думаю, скорее всего, финиширую третьим. Обойти Джорджа Рассела на стартовой прямой — это, пожалуй, лучшее, на что я могу надеяться», — приводит слова Ландо Норриса Sky Sports.

Напомним, победу по итогам спринт-квалификации одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, компанию на первом ряду в завтрашнем спринте ему составит пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.