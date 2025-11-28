Хэмилтон сверхкоротко прокомментировал провал в спринт-квалификации

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон максимально кратко прокомментировал собственный 18-й результат в спринтерской квалификации Гран-при Катара Формулы-1.

«Всё как всегда. Что-то позитивное? Ну, погода приятная», — приводит слова Хэмилтона GPBlog.

Напомним, напарник семикратного чемпиона мира монегаск Шарль Леклер пробился в третий сегмент спринт-квалификации Гран-при Катара, где занял только девятую позицию. Обладателем поула к спринтерской гонке стал австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, за котором расположились Джордж Расселл и Ландо Норрис.

Спринт Гран-при Катара Формулы-1 стартует в субботу, 29 ноября, в 17:00 мск.