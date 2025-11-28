Скидки
Макс Ферстаппен — о шансах в спринте: речь будет идти скорее о выживании

Макс Ферстаппен — о шансах в спринте: речь будет идти скорее о выживании
Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал только шестой результат в спринт-квалификации Гран-при Катара Формулы-1.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Спринт-квалификация
28 ноября 2025, пятница. 20:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:20.055
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.032
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.230

«Нехорошо. С первого же круга было очень сильное дельфинирование, очень агрессивная недостаточная поворачиваемость, которая на высокой скорости переключалась на избыточную. Не то, чего ты хочешь, чтобы поехать быстрее. Конечно, мы пытались поменять какие-то вещи с помощью рулевого колеса, но ничего не сработало.

Очевидно, нам надо понять, почему всё так случилось. При таком балансе завтра в спринте, по крайней мере, будет не слишком весело. Скорее речь будет идти о выживании, а потом мы внесём изменения к квалификации», — приводит слова Ферстаппена Crash.net.

