Эдриан Ньюи объяснил, почему его новая должность никак не навредит «Астон Мартин»

Новый руководитель команды «Астон Мартин» Эдриан Ньюи прокомментировал опасения, что новые обязанности могут негативно сказаться на развитии британского гоночного коллектива, так как будут отвлекать его от развития машины и улучшения работы технического департамента.

«Так как я в любом случае собирался быть на первых гонках сезона, моя рабочая нагрузка заметно не поменяется. Вставать с кровати меня заставляют проектирование и развитие машины, так что я настроен на то, чтобы не выхолащивать эту часть своей работы», — заявил Ньюи в интервью Sky Sports.

Напомним, Ньюи стал новым руководителем команды вместо Энди Кауэлла, который сосредоточится на взаимодействии с «Хондой» и другими ключевыми партнёрами команды.