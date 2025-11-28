«Очень медленные». Шарль Леклер отреагировал на девятое место в спринт-квалификации
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал только девятый результат в спринтерской квалификации Гран-при Катара Формулы-1.
Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Спринт-квалификация
28 ноября 2025, пятница. 20:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:20.055
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.032
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.230
«Мы были очень медленные, в этот уикенд у нас проблемы. Ещё одна сложная гонка. Между мной и Цунодой, который оказался пятым, лишь несколько десятых секунды, а может, вообще одна. Так что думаю, у нас был потенциал занять такую позицию. Но будет честным признать, что у нас есть проблемы, и пока это сложный уикенд», — приводит слова Леклера FormulaPassion.
Напомним, напарник Шарля по «Феррари» семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон занял только 18-е место. Поул у пилота «Макларена» Оскара Пиастри.
