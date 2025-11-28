Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Цунода прокомментировал пятое место в спринт-квалификации Гран-при Катара

Цунода прокомментировал пятое место в спринт-квалификации Гран-при Катара
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода прокомментировал пятое место по итогам спринт-квалификации Гран-при Катара.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Спринт-квалификация
28 ноября 2025, пятница. 20:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:20.055
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.032
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.230

«Пока что гоночный уикенд проходит чисто, довольно гладко, никаких проблем на тренировках и в квалификации не возникло. Чувствую больше уверенности в квалификационном темпе. Мне просто нужно собраться с силами, впереди ещё три сессии, но это очень важно для команды. Хорошо, что обе стороны гаража в боксах очень сосредоточены, стараемся выложиться по максимуму.

Доволен машиной и своей уверенностью. Конечно, завтра будет нужно поработать над некоторыми моментами, чтобы заработать дополнительные десятые, но я в предвкушении», — приводит слова Цуноды Motorsport.

Напомним, победу по итогам спринт-квалификации одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, компанию на первом ряду в завтрашнем спринте ему составит пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

Материалы по теме
Пиастри вдруг вернулся! У Оскара поул в спринте, а Ферстаппен лишь шестой позади Цуноды
Пиастри вдруг вернулся! У Оскара поул в спринте, а Ферстаппен лишь шестой позади Цуноды
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android