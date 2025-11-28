Цунода прокомментировал пятое место в спринт-квалификации Гран-при Катара

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода прокомментировал пятое место по итогам спринт-квалификации Гран-при Катара.

«Пока что гоночный уикенд проходит чисто, довольно гладко, никаких проблем на тренировках и в квалификации не возникло. Чувствую больше уверенности в квалификационном темпе. Мне просто нужно собраться с силами, впереди ещё три сессии, но это очень важно для команды. Хорошо, что обе стороны гаража в боксах очень сосредоточены, стараемся выложиться по максимуму.

Доволен машиной и своей уверенностью. Конечно, завтра будет нужно поработать над некоторыми моментами, чтобы заработать дополнительные десятые, но я в предвкушении», — приводит слова Цуноды Motorsport.

Напомним, победу по итогам спринт-квалификации одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, компанию на первом ряду в завтрашнем спринте ему составит пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.