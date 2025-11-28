Марко: Цунода уже в Лас-Вегасе был близок к Ферстаппену

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал пятое место Юки Цуноды по итогам спринт-квалификации Гран-при Катара.

«Если вспомнить Лас-Вегас, Юки уже там был очень близок к Максу, но мы выбрали неправильное давление в шинах, из-за чего он выбыл в первом сегменте квалификации. Этим мы испортили ему гоночный уикенд. Но его скорость постоянно росла.

Конечно, он улучшает свои показатели и больше внимания уделяет технической стороне», — приводит слова Марко Motorsport.

Напомним, победу по итогам спринт-квалификации одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, компанию на первом ряду в завтрашнем спринте ему составит пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.