Главная Авто Новости

Алонсо: всегда напоминают, что мне 44 года. Но я знаю каждый бордюр на каждом автодроме

Алонсо: всегда напоминают, что мне 44 года. Но я знаю каждый бордюр на каждом автодроме
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал четвёртый результат в спринт-квалификации Гран-при Катара и объяснил, почему обычно он хорош в спринтерской части уикендов Ф-1.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Спринт-квалификация
28 ноября 2025, пятница. 20:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:20.055
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.032
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.230

«Это был хороший день, без сомнений. Один из лучших результатов в году на сложной трассе со скоростными секциями. Машина попала в рабочее окно с начала практики. Квалификация прошла хорошо. Из-за трафика было давление во втором сегменте, однако мы смогли пробиться, а в третьем удалось проехать хороший круг.

Моя сила на спринтерских Гран-при? У меня 24-летний опыт. Мне 44 года, про это всегда напоминают. Есть недостатки в виде усталости, реакции на джетлаг, но я знаю машину, резину, трассу. Знаю каждый бордюр на каждом автодроме чемпионата мира. Знаю, как извлечь максимум в пятницу. Затем в субботу снимается режим закрытого парка, все вносят небольшие изменения в машину, и, похоже все прогрессируют.

Посмотрим. Мы двигаемся шаг за шагом. Сначала спринт, а затем надеемся немного улучшить настройки в плане недостаточной поворачиваемости», — приводит слова Алонсо AS.

