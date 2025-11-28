Расселл прокомментировал второе место в спринт-квалификации Гран-при Катара

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал второе место по итогам спринт-квалификации Гран-при Катара.

«Очень доволен тем, как прошёл сегодняшний день. Последние несколько квалификационных сессий доставили мне огромное удовольствие, я выжимал максимум из машины и получал от неё именно такую ​​реакцию, какую и хотел. Это позволило нам максимально эффективно использовать имеющиеся возможности и добиться хороших результатов. Сегодняшний день не стал исключением. Второе место – отличный результат, мы не думали, что сможем оказаться между «Макларенами».

В завтрашнем спринте будет сложно обгонять, поэтому исход гонки может решиться уже в первом повороте. Старт с первого ряда, безусловно, помогает, будем стремиться заработать хорошие очки, даже если не сможем бороться за победу. Трасса здесь действительно приятная, с хорошим сцеплением», – приводит слова Расселла пресс-служба команды.

Напомним, победу по итогам спринт-квалификации одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, компанию на первом ряду в завтрашнем спринте ему составит пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.