Предварительная стартовая решётка спринта Гран-при Катара Формулы-1

Предлагаем вашему вниманию предварительный стартовый порядок пилотов на спринтерскую гонку Гран-при Катара Формулы-1. Старт гонки запланирован на субботу, 29 ноября, на 17:00 мск.

Формула-1. Гран-при Катара. Спринт. Предварительная стартовая решётка

1. Оскар Пиастри («Макларен»).

2. Джордж Расселл («Мерседес»).

3. Ландо Норрис («Макларен»).

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

5. Юки Цунода («Ред Булл»).

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

8. Карлос Сайнс («Уильямс»).

9. Шарль Леклер («Феррари»).

10. Алекс Албон («Уильямс»).

11. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).

12. Оливер Берман («Хаас»).

13. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).

14. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).

15. Эстебан Окон («Хаас»).

16. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

18. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

19. Пьер Гасли («Альпин»).

20. Франко Колапинто («Альпин»).