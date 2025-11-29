Ферстаппен впервые за 440 дней проиграл напарнику в квалификации
Поделиться
Японский пилот «Ред Булл» Юки Цунода впервые в своей карьере в «Ред Булл» сумел опередить своего напарника по команде Макса Ферстаппена в квалификационной сессии.
Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Спринт-квалификация
28 ноября 2025, пятница. 20:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:20.055
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.032
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.230
Ферстаппен по итогам спринт-квалификации Гран-при Катара стал шестым, в то время как Юки Цунода занял пятое место по итогам третьего сегмента.
Таким образом, Ферстаппен впервые с Гран-при Азербайджана 2024 года проиграл квалификацию своему напарнику. Последним, кто опередил Ферстаппена в квалификации, был Серхио Перес в Баку прошлого года.
Напомним, победу в квалификации одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Вторым стал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 ноября 2025
-
00:51
-
00:46
-
00:40
-
00:30
- 28 ноября 2025
-
23:49
-
23:49
-
23:44
-
23:42
-
23:41
-
23:33
-
23:29
-
23:22
-
22:53
-
22:29
-
22:01
-
21:58
-
21:20
-
20:58
-
20:52
-
20:48
-
20:02
-
19:54
-
19:46
-
18:57
-
18:45
-
17:36
-
17:08
-
16:51
-
16:03
-
16:01
-
16:00
-
15:47
-
14:58
-
14:34
-
14:20