Ферстаппен впервые за 440 дней проиграл напарнику в квалификации

Японский пилот «Ред Булл» Юки Цунода впервые в своей карьере в «Ред Булл» сумел опередить своего напарника по команде Макса Ферстаппена в квалификационной сессии.

Ферстаппен по итогам спринт-квалификации Гран-при Катара стал шестым, в то время как Юки Цунода занял пятое место по итогам третьего сегмента.

Таким образом, Ферстаппен впервые с Гран-при Азербайджана 2024 года проиграл квалификацию своему напарнику. Последним, кто опередил Ферстаппена в квалификации, был Серхио Перес в Баку прошлого года.

Напомним, победу в квалификации одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Вторым стал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.