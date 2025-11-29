Скидки
Ферстаппен впервые за 440 дней проиграл напарнику в квалификации

Ферстаппен впервые за 440 дней проиграл напарнику в квалификации
Японский пилот «Ред Булл» Юки Цунода впервые в своей карьере в «Ред Булл» сумел опередить своего напарника по команде Макса Ферстаппена в квалификационной сессии.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Спринт-квалификация
28 ноября 2025, пятница. 20:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:20.055
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.032
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.230

Ферстаппен по итогам спринт-квалификации Гран-при Катара стал шестым, в то время как Юки Цунода занял пятое место по итогам третьего сегмента.

Таким образом, Ферстаппен впервые с Гран-при Азербайджана 2024 года проиграл квалификацию своему напарнику. Последним, кто опередил Ферстаппена в квалификации, был Серхио Перес в Баку прошлого года.

Напомним, победу в квалификации одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Вторым стал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.

