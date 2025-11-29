Скидки
Зак Браун рассказал, в какой ситуации «Макларен» будет готов применить командную тактику

Зак Браун рассказал, в какой ситуации «Макларен» будет готов применить командную тактику
Генеральный директор «Макларена» Зак Браун высказался о возможном применении командной тактики в борьбе за титул.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Спринт-квалификация
28 ноября 2025, пятница. 20:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:20.055
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.032
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.230

«Ну, сейчас мы как бы движемся по одной гонке за раз, у нас есть два гонщика, которые могут выйти из этой гонки лидерами чемпионата мира. И что же делать, кроме как дать обоим гонщикам равные возможности попытаться возглавить чемпионат?

Если мы приедем в Абу-Даби и попадём в ситуацию, когда один из пилотов потеряет шансы, конечно, мы попросим его помочь напарнику. Но пока у нас есть два парня, которые могут поехать в Абу-Даби лидерами чемпионата, было бы полным безумием сделать что-то иное, кроме как позволить им гоняться в Катаре», — приводит слова Зака Брауна Mortorsport.

