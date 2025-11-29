Зак Браун рассказал, в какой ситуации «Макларен» будет готов применить командную тактику

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун высказался о возможном применении командной тактики в борьбе за титул.

«Ну, сейчас мы как бы движемся по одной гонке за раз, у нас есть два гонщика, которые могут выйти из этой гонки лидерами чемпионата мира. И что же делать, кроме как дать обоим гонщикам равные возможности попытаться возглавить чемпионат?

Если мы приедем в Абу-Даби и попадём в ситуацию, когда один из пилотов потеряет шансы, конечно, мы попросим его помочь напарнику. Но пока у нас есть два парня, которые могут поехать в Абу-Даби лидерами чемпионата, было бы полным безумием сделать что-то иное, кроме как позволить им гоняться в Катаре», — приводит слова Зака Брауна Mortorsport.