Сайнс: мы выбрали экспериментальные настройки

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс прокомментировал итоги спринт-квалификации Гран-при Катара, которую он закончил на восьмом месте.

«Для нас это был очень позитивный день на трассе, где, судя по всему, у нас могли возникнуть проблемы. Мы выбрали экспериментальные настройки, которые ещё не пробовали в этом году, похоже, они себя оправдали. Так что я доволен.

Приятно видеть обе машины в третьем сегменте, традиционно наша машина показала себя лучше на более жёстких составах. Разница между четвёртым и восьмым местами составила меньше одной десятой секунды, посмотрим, что мы сможем сделать завтра в спринте и далее в квалификации!» — приводит слова Сайнса пресс-служба команды.