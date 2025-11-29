Сайнс: мы выбрали экспериментальные настройки
Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс прокомментировал итоги спринт-квалификации Гран-при Катара, которую он закончил на восьмом месте.
Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Спринт-квалификация
28 ноября 2025, пятница. 20:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:20.055
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.032
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.230
«Для нас это был очень позитивный день на трассе, где, судя по всему, у нас могли возникнуть проблемы. Мы выбрали экспериментальные настройки, которые ещё не пробовали в этом году, похоже, они себя оправдали. Так что я доволен.
Приятно видеть обе машины в третьем сегменте, традиционно наша машина показала себя лучше на более жёстких составах. Разница между четвёртым и восьмым местами составила меньше одной десятой секунды, посмотрим, что мы сможем сделать завтра в спринте и далее в квалификации!» — приводит слова Сайнса пресс-служба команды.
Комментарии
