В «Пирелли» обнаружили порезы на шинах на Гран-при Катара

Поставщик шин Формулы-1 «Пирелли» выявил повреждения покрышек после первого дня уикенда Гран-при Катара. Инспекция показала порезы на поверхности шин, вызванные гравием из новых гравийных ловушек трассы «Лусаил». Об этом сообщает RaceFans.

«После сессий мы увидели порезы на некоторых шинах, вызванные гравием, который выносится на трассу машинами, съехавшими в новые гравийные ловушки вдоль трассы. Хотя повреждений недостаточно для потери давления, мы будем пристально следить за состоянием шин во время завтрашних заездов», — заявил главный инженер «Пирелли» Симоне Берра.

Компания повысила минимальное стартовое давление во всех шинах на 1 psi. Теперь давление в сликах должно составлять 29 psi для передних и 24,5 psi для задних колёс. «Пирелли» также сохранила ограничение в 25 кругов на комплект шин из-за экстремального износа на этой трассе.

