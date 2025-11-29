«Ферстаппен как персонаж из фильма ужасов». Браун — о титульной борьбе в Ф-1

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался о титульной борьбе в Формуле-1 в сезоне-2025 между своими подопечными Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри и четырёхкратным чемпионом Максом Ферстаппеном («Ред Булл»).

«Он как тот персонаж из фильма ужасов, который возвращается именно в тот момент, когда ты думаешь, что он больше не появится. Какой же это невероятный талант. Он никогда не ошибается. Он использует каждую возможность. Мы никогда не думали, что он выбыл из борьбы. Знаете, когда у нас было, кажется, 104-очковое преимущество над Максом, люди говорили: «Ну всё, дело сделано». Мы никогда так не думали. И вот где мы сейчас», — сказал Браун в видео на YouTube-канале The Sports Agents.