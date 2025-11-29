«Волнение не сделает нас быстрее». Браун — о дисквалификации «Макларена» на ГП Лас-Вегаса
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался о дисквалификации обоих гонщиков британского коллектива — Ландо Норриса и Оскара Пиастри — по итогам Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1.
Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
23 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:21:08.429
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+23.546
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+30.488
«И это спорт. Сколько раз мы видели подобное? Не знаю, следили ли вы за Мировой серией. Казалось, она уже решена — пока не оказалась нерешённой. Так что, думаю, именно поэтому мы не переживаем слишком сильно из-за какого-то одного события. Это просто спорт. Ты учишься, живёшь, снова идёшь вперёд. Волнение о Вегасе сегодня — это не сделает нас быстрее завтра», — сказал Браун в видео на YouTube-канале The Sports Agents.
