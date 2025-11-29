«Волнение не сделает нас быстрее». Браун — о дисквалификации «Макларена» на ГП Лас-Вегаса

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался о дисквалификации обоих гонщиков британского коллектива — Ландо Норриса и Оскара Пиастри — по итогам Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1.

«И это спорт. Сколько раз мы видели подобное? Не знаю, следили ли вы за Мировой серией. Казалось, она уже решена — пока не оказалась нерешённой. Так что, думаю, именно поэтому мы не переживаем слишком сильно из-за какого-то одного события. Это просто спорт. Ты учишься, живёшь, снова идёшь вперёд. Волнение о Вегасе сегодня — это не сделает нас быстрее завтра», — сказал Браун в видео на YouTube-канале The Sports Agents.