Доминирование «Макларена» вынудило «Феррари» переключиться на сезон-2026

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал, что команда полностью переключила аэродинамическую разработку на сезон-2026 ещё в конце апреля из-за доминирования «Макларена» в начале чемпионата. Решение было принято после анализа отставания в первых гонках сезона.

«Мы начали не лучшим образом, из-за двойной дисквалификации в Китае. Это стоило нам множества очков по сравнению с прямыми конкурентами. И в начале сезона «Макларен» настолько доминировал в первых четырёх или пяти гонках, что мы поняли, что в 2025 году будет очень сложно.

Это значит, что мы решили в самом начале сезона, кажется, в конце апреля, перейти на 2026 год. Это было непростое решение. Возможно, я немного недооценил психологическую составляющую этого решения, потому что, когда до конца сезона остаётся 18 или 20 гонок, а ты знаешь, что не будешь заниматься аэродинамикой, психологически это довольно тяжело.

Но в целом мы продолжаем бороться. Мы внесли некоторые механические улучшения, стараемся лучше справляться с работой, и это суть нашего спорта. Но мы должны принять это. Я по-прежнему уверен в нашем решении, и это нормально — теперь давайте бороться за второе место в этих условиях», — приводит слова Вассёра Motorsport.

Француз также подчеркнул, что решение было согласовано с пилотами команды Шарлем Леклером и Льюисом Хэмилтоном.