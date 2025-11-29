Скидки
«Моя ошибка». Норрис взял вину за срыв быстрого круга в спринт-квалификации в Катаре

Пилот «Макларена» Ландо Норрис в переговорах по радио с гоночным инженером Уиллом Джозефом взял на себя ответственность за неудачную спринт-квалификацию в Катаре, во время которой он пропустил пилота «Уильямса» Алекса Албона и не смог показать лучший круг в третьей сессии.

Уилл. Третье место.
Ландо. Да. Всё в порядке. Это наша вина, что выехали слишком поздно.
Уилл. Ты пропустил Албона, приятель.
Ландо. Да нет, всё нормально. Моя ошибка. Это была моя вина.

По итогам спринт-квалификации пилот «Макларена» Оскар Пиастри одержал победу. Вторым по итогам сессии стал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, третьим – лидер чемпионата Ландо Норрис.

