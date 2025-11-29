Джордж Расселл объяснил, чем обеспокоены пилоты Ф-1 на Гран-при Катара

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл из команды «Мерседес» высказался о проблеме с обгонами на трассе в Катаре.

«Да, думаю, что будет трудно [обгонять]. Не хочу быть пессимистом, но отрезок после первого порота, вероятно, будет единственным местом, где у пилотов что-то получится с точки зрения обгона. Мы кратко поговорили об этом на брифинге пилотов — почему зона DRS не была увеличена. И я надеюсь, что, возможно, после спринта её смогут скорректировать, если понадобится, перед гонкой.

Думаю, обгонять будет сложно, но, конечно, мы в хорошей позиции на старте, так что… да, посмотрим», — приводит слова Расселла издание RacingNews365.