Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Джордж Расселл объяснил, чем обеспокоены пилоты Ф-1 на Гран-при Катара

Джордж Расселл объяснил, чем обеспокоены пилоты Ф-1 на Гран-при Катара
Комментарии

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл из команды «Мерседес» высказался о проблеме с обгонами на трассе в Катаре.

«Да, думаю, что будет трудно [обгонять]. Не хочу быть пессимистом, но отрезок после первого порота, вероятно, будет единственным местом, где у пилотов что-то получится с точки зрения обгона. Мы кратко поговорили об этом на брифинге пилотов — почему зона DRS не была увеличена. И я надеюсь, что, возможно, после спринта её смогут скорректировать, если понадобится, перед гонкой.

Думаю, обгонять будет сложно, но, конечно, мы в хорошей позиции на старте, так что… да, посмотрим», — приводит слова Расселла издание RacingNews365.

Материалы по теме
«Ферстаппен как персонаж из фильма ужасов». Браун — о титульной борьбе в Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android