Коллинз — о спринте в Катаре: Пиастри знает, что Норрис не будет рисковать с Расселлом
Бывший стратег различных команд Формулы-1 Берни Коллинз высказалась о завоевании Оскаром Пиастри из команды «Макларена» поула в спринт-квалификации Гран-при Катара.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Спринт-квалификация
28 ноября 2025, пятница. 20:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:20.055
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.032
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.230

«Оскар Пиастри должен быть очень уверен в себе, стартуя с первой позиции. Он знает, что Ландо Норрис, возможно, не будет так сильно рисковать с Джорджем Расселлом, как если бы перед ним был Макс Ферстаппен», — сказала Коллинз в эфире Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Катара. Спринт-квалификация (топ-10):

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:20.055.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.032.
3. Ландо Норрис («Макларен») +0.230.
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.395.
5. Юки Цунода («Ред Булл») +0.464.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.473.
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.477.
8. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.487.
9. Шарль Леклер («Феррари») +0.567.
10. Алекс Албон («Уильямс») +0.733.

