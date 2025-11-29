Коллинз — о спринте в Катаре: Пиастри знает, что Норрис не будет рисковать с Расселлом

Бывший стратег различных команд Формулы-1 Берни Коллинз высказалась о завоевании Оскаром Пиастри из команды «Макларена» поула в спринт-квалификации Гран-при Катара.

«Оскар Пиастри должен быть очень уверен в себе, стартуя с первой позиции. Он знает, что Ландо Норрис, возможно, не будет так сильно рисковать с Джорджем Расселлом, как если бы перед ним был Макс Ферстаппен», — сказала Коллинз в эфире Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Катара. Спринт-квалификация (топ-10):

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:20.055.

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.032.

3. Ландо Норрис («Макларен») +0.230.

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.395.

5. Юки Цунода («Ред Булл») +0.464.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.473.

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.477.

8. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.487.

9. Шарль Леклер («Феррари») +0.567.

10. Алекс Албон («Уильямс») +0.733.