Главная Авто Новости

«Я воспринимаю это как позитив». Вассёр — о гневе Хэмилтона после спринт-квалификации

«Я воспринимаю это как позитив». Вассёр — о гневе Хэмилтона после спринт-квалификации
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал, что эмоциональный всплеск пилота Льюиса Хэмилтона в радиопереговорах после спринт-квалификации на Гран-при Катара — это не тревожный сигнал, а вполне естественная реакция.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Спринт-квалификация
28 ноября 2025, пятница. 20:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:20.055
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.032
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.230

«Честно говоря, это прозвучало через 10 минут после спринт-квалификации. Для него и для команды она была сложной, и я совершенно понимаю его фрустрацию. Когда он говорит, что не думает о 2026-м, это лишь потому, что он концентрируется на сегодняшней гонке.

Я воспринимаю это как позитив. Нам нужно прибавлять по сравнению с тем, где мы сейчас, — и это очевидно. Мы не можем быть довольны шестым или пятым местом. Нужно направить эту фрустрацию в агрессию. В этом нет ничего плохого — это нормальная реакция пилота, который хочет бороться за большее», — приводит слова Вассёра The Judge 13.

Также, по словам издания, несколько фигур в Маранелло описывают Льюиса как «отрешённого» и «уже наполовину вышедшего за дверь». Источники отмечают, что бодрый и лёгкий на подъём новичок зимних тестов сменился человеком, который теперь ходит по базе усталым, разочарованным и всё менее верящим, что проект можно развернуть в нужную сторону.

Напомним, по итогам первого сегмента спринт-квалификации семикратный чемпион мира остался лишь на 18-й позиции. По радио он заявил, что «машина не может ехать быстрее».

