«Великодушно вызвался». Ньюи — о замене Кауэлла на посту руководителя «Астон Мартин»

Новый руководитель команды Формулы-1 «Астон Мартин» и именитый конструктор Эдриан Ньюи высказался о причинах замены Энди Кауэлла на руководящем посту в британском коллективе.

«Если быть совсем честным, стало совершенно очевидно, что с учётом вызова, который представляет силовая установка 2026 года, и набора навыков Энди, позволяющих выстроить трёхсторонние отношения между «Хондой», Aramco и нами, — это абсолютно его компетенция. Поэтому он очень великодушно вызвался активно заниматься этим в первой части 2026 года», — сказал Ньюи в эфире Sky Sports.

В сезоне-2026 «Астон Мартин» будет использовать силовые установки «Хонды».

