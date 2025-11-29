Скидки
WRC Ралли Саудовской Аравии — результаты

Нёвиль — победитель Ралли Саудовской Аравии WRC, на котором Ожье завоевал девятый титул
Аудио-версия:
В субботу, 29 ноября, состоялся заключительный день финального этапа сезона-2025 в серии WRC Ралли Саудовской Аравии, в рамках которого сразу три гонщика разыгрывали между собой титул. Победу на этапе одержал бельгийский гонщик Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT), второе время показал его напарник из Франции Адриен Фурмо. Третий — легендарный французский пилот и теперь девятикратный чемпион WRC Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT).

WRC 2025. Этап 14, Джидда, Саудовская Аравия
Ралли Саудовской Аравии. Общий зачёт
29 ноября 2025, суббота. 13:16 МСК
Окончено
1
Тьерри Нёвиль
Hyundai Shell Mobis WRT
3:21:17.3
2
Адриен Фурмо
Hyundai Shell Mobis WRT
+54.7
3
Себастьен Ожье
Toyota GAZOO Racing WRT
+1:03.3

Японец Такамото Кацуто (Toyota GAZOO Racing WRT) после переворота на 16-м спецучастке вышел на старт финального сегмента с помятой машиной и без лобового стекла.

Российский гонщик Николай Грязин (Skoda Fabia RS Rally2) занял 13-е место в общем зачёте и второе в классике WRC2 по итогам Ралли Саудовской Аравии.

WRС. Ралли Саудовской Аравии. Результаты:

1. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) — 3:21:17.3.
2. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +54.7.
3. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) +01:03.3.
4. Сами Паяри (Тoyota Gazoo Racing WRT2) +01:51.7.
5. Такамото Кацуто (Toyota GAZOO Racing WRT) +01:59.9.
6. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) +03:43.9.
7. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRT) +05:31.5.
8. Грегуар Мюнстер (M-Sport Ford WRT) +07:07.2.
9. Джош Макэрлин (M-Sport Ford WRT) +08:30.5.
10. Оливер Сольберг (Toyota GR Yaris Rally2) +10:00:6.
...
13. Николай Грязин (Skoda Fabia RS Rally2) +12:03.7.

Себастьен Ожье — самый возрастной чемпион в истории WRC
Новости. Авто
