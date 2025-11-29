Скидки
Себастьен Ожье стал девятикратным чемпионом WRC и сравнялся с Себастьеном Лёбом

41-летний французский легендарный гонщик Себастьен Ожье по итогам финального этапа сезона-2025 WRC Ралли Саудовской Аравии завоевал свой девятый титул.

WRC 2025. Этап 14, Джидда, Саудовская Аравия
Ралли Саудовской Аравии. Общий зачёт
29 ноября 2025, суббота. 10:22 МСК
Окончено
1
Тьерри Нёвиль
Hyundai Shell Mobis WRT
3:10:07.6
2
Адриен Фурмо
Hyundai Shell Mobis WRT
+54.7
3
Себастьен Ожье
Toyota GAZOO Racing WRT
+1:10.9

После 16 спецучастков Себастьен показал третье место и опережал своих соперников в борьбе за титул Эльфина Эванса (Toyota GAZOO Racing WRT) и Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRT). По итогам финального СУ Ожье по-прежнему остался впереди Эванса и Рованперя, гарантировав себе девятый титул.

Примечательно, что француз выступал в этом сезоне не на полном графике, пропустив три этапа. А на всех остальных, где выходил на дистанцию, регулярно попадал в топ-3, сойдя лишь на Ралли Центральной Европы.

Ожье сравнялся по титулам с другим легендарным французом — Себастьеном Лёбом.

На момент публикации новости этап ещё не завершён и остальные гонщики завершают свои выступления на 17-м финальном спецучастке.

