Себастьен Ожье — самый возрастной чемпион в истории WRC

41-летний французский легендарный гонщик Себастьен Ожье после завоевания девятого титула в WRC по итогам финального этапа Ралли Саудовской Аравии стал самым возрастным чемпионом в истории серии.

Себастьен завоевал свой девятый титул в возрасте 41 года и 348 дней. Предыдущим рекордсменом был финский раллийный гонщик Ханну Миккола, который по результатам сезона-1983, а именно в этот год и родился Ожье, завоевал свой титул в возрасте 41 года и 183 дней.

Свой последний титул Лёб взял в возрасте 38 лет и 224 дней в сезоне-2012.

По итогам сезона-2025 у Ожье и Лёба одинаковое количество титулов — девять.