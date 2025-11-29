Скидки
Авто Новости

Себастьен Ожье — самый возрастной чемпион в истории WRC

Себастьен Ожье — самый возрастной чемпион в истории WRC
41-летний французский легендарный гонщик Себастьен Ожье после завоевания девятого титула в WRC по итогам финального этапа Ралли Саудовской Аравии стал самым возрастным чемпионом в истории серии.

WRC 2025. Этап 14, Джидда, Саудовская Аравия
Ралли Саудовской Аравии. Общий зачёт
29 ноября 2025, суббота. 10:22 МСК
Окончено
1
Тьерри Нёвиль
Hyundai Shell Mobis WRT
3:10:07.6
2
Адриен Фурмо
Hyundai Shell Mobis WRT
+54.7
3
Себастьен Ожье
Toyota GAZOO Racing WRT
+1:10.9

Себастьен завоевал свой девятый титул в возрасте 41 года и 348 дней. Предыдущим рекордсменом был финский раллийный гонщик Ханну Миккола, который по результатам сезона-1983, а именно в этот год и родился Ожье, завоевал свой титул в возрасте 41 года и 183 дней.

Свой последний титул Лёб взял в возрасте 38 лет и 224 дней в сезоне-2012.

По итогам сезона-2025 у Ожье и Лёба одинаковое количество титулов — девять.

