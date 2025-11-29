Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Альпин» — о планах по возвращению в борьбу: нужен здравый смысл и последовательность

«Альпин» — о планах по возвращению в борьбу: нужен здравый смысл и последовательность
Аудио-версия:
Комментарии

Управляющий директор «Альпин» Стив Нильсен заявил, что для возвращения в борьбу коллективу потребуются «терпение, здравый смысл и последовательность». В интервью руководитель подчеркнул, что в Формуле-1 не существует «волшебной таблетки» для мгновенного решения проблем.

«В последние годы в Энстоуне было слишком много изменений. Я не критикую своих предшественников, но сейчас нужно терпение, здравый смысл и последовательность. Мы хотим, чтобы команда стала лучше, а терпение и Формула-1 плохо сочетаются, но такова задача. Это медленный, изматывающий процесс. Нужно исправить миллион деталей — в структуре, в людях. Это бизнес о людях.

Это клише, но это гоночная команда. В ней полно людей с гоночным духом. В последнее время результаты были неоднозначными, но я думаю, что есть страсть и желание вернуть всё на прежний уровень. Преданность делу огромна, от руководства до рядовых сотрудников. Моя задача — координировать эту работу, укреплять сильные стороны, развивать слабые, а также привнести здравый смысл и последовательность в управление», — приводит слова Нильсена Motorsport.

«Альпин» занимают последнюю строчку в командном зачёте, набрав всего 22 очка за 22 этапа. Все баллы команде принёс французский пилот Пьер Гасли.

Материалы по теме
В «Альпин» не ожидали, что конкуренты будут улучшать машины до конца сезона — Motorsport
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android