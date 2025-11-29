«Альпин» — о планах по возвращению в борьбу: нужен здравый смысл и последовательность

Управляющий директор «Альпин» Стив Нильсен заявил, что для возвращения в борьбу коллективу потребуются «терпение, здравый смысл и последовательность». В интервью руководитель подчеркнул, что в Формуле-1 не существует «волшебной таблетки» для мгновенного решения проблем.

«В последние годы в Энстоуне было слишком много изменений. Я не критикую своих предшественников, но сейчас нужно терпение, здравый смысл и последовательность. Мы хотим, чтобы команда стала лучше, а терпение и Формула-1 плохо сочетаются, но такова задача. Это медленный, изматывающий процесс. Нужно исправить миллион деталей — в структуре, в людях. Это бизнес о людях.

Это клише, но это гоночная команда. В ней полно людей с гоночным духом. В последнее время результаты были неоднозначными, но я думаю, что есть страсть и желание вернуть всё на прежний уровень. Преданность делу огромна, от руководства до рядовых сотрудников. Моя задача — координировать эту работу, укреплять сильные стороны, развивать слабые, а также привнести здравый смысл и последовательность в управление», — приводит слова Нильсена Motorsport.

«Альпин» занимают последнюю строчку в командном зачёте, набрав всего 22 очка за 22 этапа. Все баллы команде принёс французский пилот Пьер Гасли.